ГУР задіяло нардепа Євгенія Шевченка для контактів з Лукашенком — Буданов

Українська розвідка комунікує з Білоруссю через народного депутата Євгенія Шевченка.

Про це глава ГУР Кирило Буданов зізнався у інтервʼю YouTube-каналу «Різні люди».

«Ми задіяли всі можливі шляхи комунікації . Навіть задіяли, скажімо так, одного народного депутата. Задля того щоб не допустити втягування Білорусі у війну, це перша мета. Друга мета — коли сталося витіснення російської армії, для недопущення повторного заходу з Білорусі. Як показав час, станом зараз цього вдалося досягти», — розповів керівник розвідки.

Шевченка у минулому році виключили з партії «Слуга народу» за симпатію до Лукашенка під час російського вторгнення. Зокрема, він заявляв що третина українців хотіли бачити на місці президента Лукашенка, а у квітні 2022 року Шевченко літав знайомитися з білоруським диктатором.

За словами Буданова, у ГУР не приховують, що користувалися зв’язками Шевченка у Білорусі, його дії є «ефективним у цьому процесі».

Глава розвідки зазначає, що я комунікація з Лукашенком велася не тільки через Шевченка, а й через інші канали. Він додав, що те, що з боку Білорусі довгий час «нічого не летить» — це «результат комплексних дій» розвідки.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.