Ракетний обстріл, ймовірно, пошкодив, але не знищив систему Patriot в Україні — CNN

Американська система Patriot, ймовірно, була пошкоджена під час російського ракетного обстрілу Києва 16 травня.

Про це із посиланням на американського урядовця повідомляє СNN.

За словами чиновника, США оцінюють ступінь пошкоджень, щоб вирішити, чи можна відремонтувати комплекс на місці. Росіяни заявили, що знищили Patriot, а українські Повітряні сили відмовились коментувати заяву міноборони рф.

Зараз в Україні стоять два зенітно-ракетні комплекси ППО, один з яких надали США, а другий — Німеччина та Нідерланди.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.