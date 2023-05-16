МEGOGO та UAnimals об’єднуються для запуску благодійної ініціативи “Кіно з майбутнього” на підтримку диких тварин

Медіасервіс MEGOGO та благодійний фонд UAnimals обʼєдналися для створення проєкту «Кіно з майбутнього»: фільмів, які не існують, але рятують.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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За допомогою штучного інтелекту було створено ідеї 5-ти фільмів та постерів, яких немає в прокаті. Так народились майбутні хіти-рятівники: «Кудлата провідниця», «Леопардовий — хіт сезону», «Лелече гніздо», «Піксель» та «Асканія знову». Придбавши «квиток» на фільм, що припав до душі, користувач медіасервісу тим самим робить донат та допомагає диким тваринам.

Проєкт містить ідеї з різними сюжетами та жанрами. Приміром, «Кудлата провідниця» заснований на реальних подіях, що мали місце навесні 2022 року в Україні. Провідниця евакуаційних рейсів проводила в дорозі по кілька діб, вивозячи тисячі людей із гарячих точок. Їй не було, з ким залишити собаку, тож Ніколь мимоволі стала її помічницею. Потяги проїжджали попід обстрілами у цілковитій темряві, у кожному купе — щонайменше по десять людей, але в найстрашніші моменти людей рятувала саме кудлата провідниця. Одного разу вона навіть допомогла з’явитися на світ новій людині!

У такий креативний спосіб MEGOGO та UAnimals хочуть привернути більше уваги до порятунку тварин в часи війни. Кошти з «поштучної покупки» фільмів — донатів будуть спрямовані на відбудову центру порятунку для диких тварин, вивезених з найгарячіших точок Донеччини та Луганщини. До війни вони жили у неволі — у приватній власності чи звіринцях, а потім опинилися покинуті у зачинених тісних клітках під вибухами. Мета – зібрати 1 млн грн та підтримати «Дикий збір». Після досягнення цілі збору, кошти розподіляться на іншу ініціативу UAnimals.

Зробити свій внесок та ознайомитися з деталями проєкту «Кіно з майбутнього» можна за лінком.

Нагадаємо, завдяки спеціальній благодійній передплаті на медіасервісі у 2022 році вдалось зібрати та передати 1 240 657 грн на потреби дітей-сиріт. А також MEGOGO у 2022-2023 роках збирав кошти для потреб ЗСУ, «Армії Дронів» та лікарень спільно з партнерами Usyk Foundation, Фондом Сергія Притули та UNITED24.