Українські пісні про вишиванку – ВІДЕО

Вишиванка – символ краси, могутності духу та єдності українського народу. В Україні вишиванка символізує і родинну пам’ять, вірність та любов у сім’ї. Експерти вважають, що український народ намагається закодувати щастя, долю, життя та волю в орнаменті вишиванок.

Команда Amazing Ukraine підготувала неймовірну підбірку пісень про вишиванку для дітей та дорослих.

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Українська народна пісня – “Вишиванка”

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Вокальний ансамбль “Співаночка” – “Вишийте, матусю, вишиванку

Вишийте, матусю, вишиванку,

Де барвисті б квіти розцвіли.

Ті, що милували коло ганку,

Ті, що найдорожчими були.

Приспів:

Вишита калина обігріє сина,

Птиця на калині сум-журбу склює…

Моя Україно, моя слов’їна,

Хай не перев’яне вишиття твоє.

Хай в годину ранньої розлуки

Вишиванка душу пригорта,

Бо її торкались Ваші руки,

Ваша зігрівала доброта.

Приспів.

Відшуміла віку половина,

Вишиванка мамина ще є…

Півникам червоним на калині

Чорна нитка смутку додає.

Приспів.

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Гурт “Струни серця” – “Моя сорочка вишиванка”

Моя вишивана сорочка, неначе долі оберіг

В молитві вишиті рядочки, за щастя всіх моїх доріг

Її носити насолода, і в будень, і в святковий час

Любов до неї то не мода, вона у серці по всяк час

.

Приспів: /2р/

.

Моя сорочка вишиванка

Хіба ще є така краса

Моя сорочка вишиванка

В ній дух народу воскреса

.

Землі моєї чисту вроду, те увібрало вишиття

У нім легенди мого роду, у нім традицій майбуття

Прості орнаменти барвисті, читаю їх немов книжки

Узорів мова промениста, на всі прийдешнії віки

.

Приспів: /2р/ Програш / Приспів: /2р/

.

Моя сорочка вишиванка

В ній дух народу воскреса…

Моя сорочка вишиванка

В ній дух народу воскреса

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Наталія Цар – Рушник вишиваний Наталія Май – “Мамина сорочка” Два кольори мої, два кольори – Павличко Дмитро

Як я малим збирався навесні

Піти у світ незнаними шляхами,

Сорочку мати вишила мені

Червоними і чорними нитками.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Мене водило в безвісті життя,

Та я вертався на свої пороги,

Переплелись, як мамине шиття,

Мої сумні і радісні дороги.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне — то любов, а чорне — то журба.

Мені війнула в очі сивина,

Та я нічого не везу додому,

Лиш горточок старого полотна

І вишите моє життя на ньому.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотні, в душі моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне — то любов, а чорне — то журба.