17 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 17 травня

Сьогодні — Міжнародний день проти гомофобії, трансфобії і біфобії. Його відзначають у річницю виключення гомосексуальності з Міжнародної класифікації хвороб у 1990 році.

Ще сьогодні — Всесвітній день телекомунікацій та інформаційного суспільства. В ООН відзначають, що цифровий розрив між найменш розвиненими країнами та рештою світу не скорочується, і цю проблему потрібно вирішувати.

Також 17 травня відзначають Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією і День пульмонолога.

У Норвегії сьогодні — День Конституції і День дітей.

У Науру — День Конституції.

У Демократичній Республіці Конго — День визволення.

В Аргентині — День ВМС.

Яке релігійне свято 17 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять:

мучениці Пелагеї, діви Тарсійської;

священномучеників Еразма, єпископа Формійського;

священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його;

священномученика Сільвана, єпископа Газського, і з ним 40 мучеників.

День ангела 17 травня

Іменини в цей день святкують Кирило, Микита, Пелагея, Никифор.

Які історичні події стались 17 травня

1642 — в Канаді засновано місто Монреаль.

1656 — росія оголосила війну Швеції.

1718 — британець Джеймс Пакл запатентував перший у світі кулемет.

1792 — на Уолл-стріт в Нью-Йорку 24 брокери уклали «Платановий пакт», що дав початок Нью-йоркській біржі.

1861 — туристичне бюро Томаса Кука відправило перших туристів у першу в історії організовану міжнародну поїздку — з Лондона до Парижа.

1919 — в Росії оголошена націоналізація церковного і монастирського майна.

1940 — фашистські війська захопили столицю Бельгії Брюссель.

1973 — у Білому домі почалися слухання з Вотергейтського скандалу — щодо протизаконних дій низки осіб у зв’язку зі спробою встановити пристрої для підслуховування у штаб-квартирі Демократичної партії у Вашингтоні під час президентської виборчої кампанії 1972 року. Процес закінчився відставкою президента США Річарда Ніксона.

1983 — підписано мирний договір між Ізраїлем та Ліваном.

Хто народився 17 травня

1490 — Альбрехт, перший герцог Пруссії.

1873 — Анрі Барбюс, французький письменник.

1889 — Альфонсо Рейєс, мексиканський письменник, перекладач, журналіст, дипломат.

1904 — Жан Габен, французький актор.

1950 — Валерія Новодворська, російський політик, публіцист.

1953 — Касим-Жомарт Токаєв, президент Казахстану.

1956 — Шугар Рей Леонард, американський боксер, олімпійський чемпіон (1976), чемпіон світу серед професіоналів у п’яти вагових категоріях.

1961 — Енія, ірландська співачка.

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