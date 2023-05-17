Росія посилила повітряні атаки, щоб затримати контрнаступ України — CNN

Росія витрачає більше ракет, ніж зазвичай, щоб перевантажити українську протиповітряну оборону напередодні контрнаступу.

Про це із посиланням на неназваного американського чиновника повідомляє CNN.

За словами посадовця, російські війська розпочали масштабні повітряні атаки одразу з кількох напрямків. Ймовірно, росія намагається змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. Однак, стверджує співрозмовник видання, сили ППО змогли витримати ці атаки, перехопивши великий відсоток ракет і безпілотників.

Як заявив посадовець, розширення атак може навіть піти на користь Україні, оскільки обмежені запаси високоточних боєприпасів рф ще більше вичерпуються.

16 травня росія завдала масованої ракетної атаки по Києву та заявила, що знищила комплекс ППО Patriot. Неназваний чиновник зі США у свою чергу заявив, що система може бути пошкоджена, але не знищена.

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