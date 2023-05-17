Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 17 травня

За минулу добу українські військові знищили 610 окупантів, дев’ять танків та два засоби ППО.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 17 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 200590 (+610) осіб,
- танків — 3771 (+9) од,
- бойових броньованих машин — 7365 (+17) од,
- артилерійських систем — 3166 (+16) од,
- РСЗВ — 562 (+0) од,
- засоби ППО — 318 (+2) од,
- літаків — 308 (+0) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2748 (+16),
- крилаті ракети — 982 (+9),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6067 (+19) од,
- спеціальна техніка — 417 (+7).
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