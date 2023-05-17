На Львівщині знесли ще чотири радянські пам’ятники

16 травня на території Шегинівської громади, що у Яворівському районі, демонтували чотири об’єкти монументальної пропаганди ворога.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА.

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Від радянського непотребу очистилися села Баличі, Великі Новосілки, Поповичі та Хідновичі.

«На території Шегинівської громади сьогодні декомунізували 4 із 6 об’єктів. Дякуємо голові Шегинівської громади за активну та послідовну громадянську позицію. Хочу зауважити, що Яворівщина станом на сьогодні є лідером серед районів області за інтенсивністю демонтажу маркерів «руского міра». З вісімнадцяти об’єктів там вже демонтували десять. Дякуємо Яворівській районній робочій групі та головам територіальних громад! Від початку нашої роботи на території області загалом демонтували 34 об’єкти. Процес триває!» – наголосив т.в.о. директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики ОВА Юрій Горун.