У ДСНС показали наслідки ракетної атаки на Миколаїв 16 травня (фото)

Пізно ввечері 16 травня російські окупанти здійснили ракетну атаку на Миколаїв.

Внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків сталось часткове руйнування автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об’єкті промислової інфраструктури, повідомляють в ДСНС.

На місцях влучань виникли пожежі, які вже ліквідували. Відомо про одну постраждалу жінку.

Нагадаємо, 15 травня російські окупанти накрили ракетами Авдіївку Донецької області.

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