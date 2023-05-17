Сьогодні український порт залишить останнє судно в межах діючої «зернової угоди»

17 травня Україну залишить останнє судно в межах поточної «зернової угоди», яка забезпечує експорт українського продовольства.

Про це повідомив представник ООН, пише Reuters.

Вихід судна відбудеться за день до 18 травня, коли закінчиться термін дії угоди, яку поки не продовжили. У Кремлі заявляють, що контакти щодо домовленостей є відкритими, але «залишається багато запитань».

Минулого тижня українські, російські та турецькі посадовців зустрічались із представниками ООН в Стамбулі, щоб обговорити умови договору.

«Контакти тривають на різних рівнях. Очевидно, ми перебуваємо на делікатній стадії», — сказав представник ООН Стефан Дюжаррик. Голова МЗС Туреччини заявляв, що угоду можуть продовжити ще мінімум на два місяці.

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