У Повітряних силах пояснили, чому Patriot неможливо знищити «Кинджалом»

У Повітряних силах пояснили, чому російська ракета «Кинджал» не може знищити систему ППО Patriot.

«Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot», — заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Він пояснив, що комплекс — це дивізіон, який складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок (до восьми). У командному пункті перебувають військові, які керують системою, але він може працювати у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Автоматичний режим дозволяє збивати повітряні цілі без участі людини. За словами Ігната, саме його і використали у ніч проти 16 травня.

Кожна пускова установка Patriot оснащена чотирьома транспортно-пусковими контейнерами. Установки розташовані на відстані одне від одної, саме тому знищити систему однією ракетою неможливо.

«Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди», — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, росія заявила, що знищила комплекс Patriot в ніч на 16 травня під час масованої ракетної атаки на Київ. У західних медіа цю заяву спростували, заявивши, однак, що система ППО може бути пошкоджена.

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