СБУ затримала шістьох людей, які «засвітили» роботу ППО в Києві

СБУ знайшла блогерів та заблокувала онлайн-камери, які «засвітили» роботу ППО під час ракетного удару по Києву 16 травня.

Вночі шестеро людей знімали роботу української протиповітряної оборони та розмістили відповідні матеріали у соцмережах. Також фігуранти зафіксували результати ураження російських крилатих і балістичних ракет.

Такі кадри могли розкрити місцеположення та специфіку роботи ППО. Вже за кілька хвилин ці відео почали з’являтись у проросійських Telegram-каналах.

Також кіберфахівці заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу ППО. Камери належать кільком столичним комерційним структурам та надають доступ для широкого кола людей, які потім виклали відео в YouTube.

За вказаними фактами слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

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