Україна отримає до $8 млрд кредиту від Південної Кореї за пільговими умовами

Уряди України та Кореї підписали попередню угоду про кредитування Києва з Фонду економічного розвитку і співробітництва.

Про це повідимили в Міністерстві економіки.

«Можливість отримання першого траншу від EDCF в розмірі до $300 млн з’явиться вже в 2023 протягом 3-4 місяців з моменту підписання другого етапу угоди… Наступний транш до $3 млрд стане доступним в 2024 році з поступовим збільшенням ліміту до $8 млрд по мірі наповнення пайплайну проєктів», — зазначила Юлія Свириденко, міністр економіки України.

Термін кредиту може складати до 40 років під 0,15% річних із відстрочкою повернення тіла кредиту на 10 років. Юлія Свириденко висловила сподівання, що всі формальності завершать у наближчі тижні.

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