Китай заборонив розміщувати «політичну пропаганду» після вивішування українських прапорів

Посольствам та міжнародним організаціям в Китаї заборонили розміщувати «політичну пропаганду» на своїх будівлях.

Про це повідомляє Reuters.

Дипломати розповідають, що вказівку надали установам, які вивішували українські прапори після початку вторгнення рф.

«Не використовуйте стіни будівель для демонстрації політизованої пропаганди, щоб уникнути розпалювання суперечок між країнами», — мовиться у повідомленні МЗС Китаю за 10 травня.

У листі міністерство не згадало українські прапори напряму, але чотири дипломати з Пекіну підтвердили Reuters, що заборона пов’язана із демонстраціями солідарності з Україною.

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