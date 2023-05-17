У Києві проінспектують всі укриття через скарги містян після останньої ракетної атаки

До Київської міської військової адміністрації надійшли численні скарги від киян щодо закритих укриттів під час останньої ракетної атаки 16 травня.

Про це повідомили в КМВА.

Зачинені укриття зафіксували в усіх районах столиці. Начальник КМВА Сергій Попко доручив поліції та Муніципальній охороні Києва проінспектувати всі укриття та забезпечити безперешкодний доступ до захисних споруд.

«Таких випадків, як закритті укриття в столиці на має бути. Це неприпустимо. Життя і безпека мешканців Києва є і завжди залишатиметься нашим найголовнішим пріоритетом! Зокрема і за це воюють наші воїни, які щоденно наближають мир в Україні після нашої Перемоги!», — наголосив Сергій Попко.

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