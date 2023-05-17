В уряді розповіли, скільки заяв подали українці за тиждень роботи «єВідновлення»

Українці за тиждень подали понад 10 тис. заяв на отримання грошей для відновлення пошкодженого війною житла за програма «єВідновлення».

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% — приватного будинку. Менше 1% заяв — інших житлових приміщень.

Далі при органах місцевого самоврядування будуть створені комісії, які опрацюють заяви та розпочнуть огляд житла. Станом на 17 травня в Україні вже створили 108 таких комісій.

Раніше Chas News розповідав, як подати заявку на компенсацію за пошкоджене житло у «Дії».

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