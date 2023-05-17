Привітання з Днем вишиванки 2023: картинки та вірші

День вишиванки – це одне з небагатьох свят не державного та не релігійного характеру. Простий флешмоб студентів перетворився на могутній патріотичний рух серед українців усього світу.
День вишиванки в Україні немає фіксованої дати. Щороку святкування припадає на третій четвер травня. У 2023 році День вишиванки припадає на 18 травня.
Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання до цього прекрасного дня – День вишиванки.
Картинка, вірші з днем вишиванки 2023Картинка, вірші з днем вишиванки 2023
Картинка з днем вишиванки 2023
Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023
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***
Сорочку мати сину вишивала І душу,
й серце в вишивку вкладала.
Як пам’яті народної відлунки,
На полотні з’являлись візерунки,
Де кожен хрестик – то життєві миті…
Мережила по білому блакиттю,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо –
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
Із Днем Вишиванки!
***
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Картинка з днем вишиванки 2023
Картинка, вірші з днем вишиванки 2023Привітання у прозі: День вишиванки 2023
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Вітаю з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури – з Днем вишиванки. Вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни.
***
Картинка з днем вишиванки 2023
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***
День вишиванки. Це великий день,
Бо люди згадують сім’ю, родину.
Як шила мати і вела пісень,
Сорочку гарну вишивала сину.
Лягав собі узор на полотні,
А мати шила і думки вплітала.
Так долю вишивала день при дні,
Щоб добра доля сина не минала.
А як же вишивала рушники
І дарувала дітям на дорогу…
Щоб діти подолали всі шляхи
Й верталися до рідного порогу.
В тих вишиванках думи і пісні,
Про щастя мрії, туга за синами,
Тривога вічна, гарні дні ясні,
До Бога звернення – молитва мами
***
Вишиванка – це особлива національна традиція українців. А сам День вишиванки – хоч поки ще й не офіційне свято – покликане к сприянню єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. Тож нехай це свято зітре кордони й об’єднає українців по всьому світу!
***
Одягну я зранку
Білу вишиванку,
Заплету у косу
Я червоний мак,
Вмиюся росою
З зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо
День новий стрічають,
Хай співають гучно
Радісних пісень,
Бо сьогодні свято,
Й весело святкують
Вишиванки День!
***
Картинки День вишиванки 2023Привітання з Днем вишиванки 2023
***
Зі святом, з Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому. Одягайте свої вишиванки і нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи!
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Вишиванка — наша національна святиня. Вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію. Вітаю усіх з Днем вишиванки та бажаю натхнення до праці та боротьби за світле майбутнє нашої держави.
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Привітання з Днем вишиванки 2023
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Вишиванка, вишиванка,
одягну її я зранку,
гарно причешуся,
радісно всміхнуся.
Бо сьогодні свято
будемо святкувати
і пісень співати.
На весь світ казати,
бо у нашої Вишиваночки
сьогодні святечко.
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Картинка з днем вишиванки 2023
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Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.
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Привітання День вишиванки 2023Привітання День вишиванки 2023
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Встає над світом щире сонце в ранці,
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – Українець. Я -горджуся цим.
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Сьогодні хочу привітати усіх українців. Зі святом одного із найголовніших символі нашої національної самобутності – Вишиванкою. Вишиванка – одяг вільних людей.
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Українська вишиванка – один з головних символів нашого народу. У ній розповідаються історії, пишуться долі. Давайте ж привітаємо всіх з цим днем і нагадаємо світу про красу української культури!
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Картинка з днем вишиванки 2023
Картинка з днем вишиванки 2023Вірші, побажання: День вишиванки Привітання День вишиванки 2023
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Вітаю з важливим українським святом, Днем вишиванки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ – сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати і розвивати
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Усе навколо завмирає,
Коли вдягаю вишиванку.
Лиш серце радісно палає,
Мов промінь сонця на світанку.
Коли вдягаю вишиванку,
Немов в любові признаюся
Своїй країні ніжно й палко,
Вдягну і Господу молюся.
***
Привітання День вишиванки 2023
***
Вишиванку вишивала
Навесні твою,
В нитку мрію укладала
І любов свою.
Ніжну мрію, що шепоче
Дивну казку в сні,
Що цілує твої очі
І співа пісні.
Все найкраще в ній зібрала
Із долин, із гір
І в мережку повкладала
У хрещатий взір.
Хай на серце тобі ляже,
Наче цвіт в маю,
І душі твоїй розкаже
Про любов мою.
***
Листівка з Днем вишиванки 2023
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З Днем вишиванки! Бажаємо, щоб українська вишиванка щодня охороняла Вас, щоб благословляла на щасливе життя!
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Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023
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