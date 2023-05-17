Привітання з Днем вишиванки 2023: картинки та вірші

День вишиванки – це одне з небагатьох свят не державного та не релігійного характеру. Простий флешмоб студентів перетворився на могутній патріотичний рух серед українців усього світу.

День вишиванки в Україні немає фіксованої дати. Щороку святкування припадає на третій четвер травня. У 2023 році День вишиванки припадає на 18 травня.

Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання до цього прекрасного дня – День вишиванки.

Картинка, вірші з днем вишиванки 2023 Картинка, вірші з днем вишиванки 2023

Картинка з днем вишиванки 2023

Картинка з днем вишиванки 2023 Картинка з днем вишиванки 2023

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Сорочку мати сину вишивала І душу,

й серце в вишивку вкладала.

Як пам’яті народної відлунки,

На полотні з’являлись візерунки,

Де кожен хрестик – то життєві миті…

Мережила по білому блакиттю,

Лягала ниточка до ниточки мрійливо –

Дитині б долю вишити щасливу,

Щоб оберегом стала для синочка

Руками неньки вишита сорочка.

Із Днем Вишиванки!

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Картинка з днем вишиванки 2023

Картинка, вірші з днем вишиванки 2023Привітання у прозі: День вишиванки 2023

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Вітаю з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури – з Днем вишиванки. Вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни.

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Картинка з днем вишиванки 2023

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День вишиванки. Це великий день,

Бо люди згадують сім’ю, родину.

Як шила мати і вела пісень,

Сорочку гарну вишивала сину.

Лягав собі узор на полотні,

А мати шила і думки вплітала.

Так долю вишивала день при дні,

Щоб добра доля сина не минала.

А як же вишивала рушники

І дарувала дітям на дорогу…

Щоб діти подолали всі шляхи

Й верталися до рідного порогу.

В тих вишиванках думи і пісні,

Про щастя мрії, туга за синами,

Тривога вічна, гарні дні ясні,

До Бога звернення – молитва мами

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Вишиванка – це особлива національна традиція українців. А сам День вишиванки – хоч поки ще й не офіційне свято – покликане к сприянню єдності і культурного відродження всього багатонаціонального українського народу. Тож нехай це свято зітре кордони й об’єднає українців по всьому світу!

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Одягну я зранку

Білу вишиванку,

Заплету у косу

Я червоний мак,

Вмиюся росою

З зілля на світанку

І піду між люди так.

Хай усі навколо

День новий стрічають,

Хай співають гучно

Радісних пісень,

Бо сьогодні свято,

Й весело святкують

Вишиванки День!

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Картинки День вишиванки 2023 Привітання з Днем вишиванки 2023

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Зі святом, з Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому. Одягайте свої вишиванки і нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи!

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Вишиванка — наша національна святиня. Вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію. Вітаю усіх з Днем вишиванки та бажаю натхнення до праці та боротьби за світле майбутнє нашої держави.

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Привітання з Днем вишиванки 2023

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Вишиванка, вишиванка,

одягну її я зранку,

гарно причешуся,

радісно всміхнуся.

Бо сьогодні свято

будемо святкувати

і пісень співати.

На весь світ казати,

бо у нашої Вишиваночки

сьогодні святечко.

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Картинка з днем вишиванки 2023

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Всесвітній день вишиванки — міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.

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Привітання День вишиванки 2023 Привітання День вишиванки 2023

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Встає над світом щире сонце в ранці,

І землю гріє променем ясним.

А я іду по світу в вишиванці.

Я – Українець. Я -горджуся цим.

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Сьогодні хочу привітати усіх українців. Зі святом одного із найголовніших символі нашої національної самобутності – Вишиванкою. Вишиванка – одяг вільних людей.

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Українська вишиванка – один з головних символів нашого народу. У ній розповідаються історії, пишуться долі. Давайте ж привітаємо всіх з цим днем і нагадаємо світу про красу української культури!

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Картинка з днем вишиванки 2023

Картинка з днем вишиванки 2023Вірші, побажання: День вишиванки Привітання День вишиванки 2023

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Вітаю з важливим українським святом, Днем вишиванки! У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ – сильний, незалежний і має прекрасні традиції. Давайте їх продовжувати і розвивати

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Усе навколо завмирає,

Коли вдягаю вишиванку.

Лиш серце радісно палає,

Мов промінь сонця на світанку.

Коли вдягаю вишиванку,

Немов в любові признаюся

Своїй країні ніжно й палко,

Вдягну і Господу молюся.

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Привітання День вишиванки 2023

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Вишиванку вишивала

Навесні твою,

В нитку мрію укладала

І любов свою.

Ніжну мрію, що шепоче

Дивну казку в сні,

Що цілує твої очі

І співа пісні.

Все найкраще в ній зібрала

Із долин, із гір

І в мережку повкладала

У хрещатий взір.

Хай на серце тобі ляже,

Наче цвіт в маю,

І душі твоїй розкаже

Про любов мою.

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Листівка з Днем вишиванки 2023

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З Днем вишиванки! Бажаємо, щоб українська вишиванка щодня охороняла Вас, щоб благословляла на щасливе життя!

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Картинка з днем вишиванки 2023 Картинка з днем вишиванки 2023 Картинка з днем вишиванки 2023 Картинка з днем вишиванки 2023