У Гаазі створять реєстр усього зруйнованого та вкраденого російською армією в Україні

15 травня під час виступу у Брюсселі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі створять реєстр збитків, завданих російськими військами Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
Читай також: Привітання з Днем вишиванки 2023: картинки та вірші
“Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший, але дуже хороший крок у напрямку російської компенсації”, — зазначила фон дер Ляєн.
Вона також додала, що необхідно розглянути шляхи, як притягнути Росію до відповідальності та підтримала створення трибуналу, щоб довести російські злочини агресії до суду.
Ще у лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що у Гаазі створять такий реєстр.
“Разом із Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію й над компенсацією збитків, завданих війною. Є вже конкретне рішення — розмістити в Гаазі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо й інших потрібних рішень”, — сказав Зеленський.
За його словами, Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, що вона зробила проти України та українців.
- До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
- Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
- У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
- Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
- Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
- В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
- У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
- В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок