У Гаазі створять реєстр усього зруйнованого та вкраденого російською армією в Україні

15 травня під час виступу у Брюсселі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі створять реєстр збитків, завданих російськими військами Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший, але дуже хороший крок у напрямку російської компенсації”, — зазначила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що необхідно розглянути шляхи, як притягнути Росію до відповідальності та підтримала створення трибуналу, щоб довести російські злочини агресії до суду.

Ще у лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що у Гаазі створять такий реєстр.

“Разом із Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію й над компенсацією збитків, завданих війною. Є вже конкретне рішення — розмістити в Гаазі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо й інших потрібних рішень”, — сказав Зеленський.

За його словами, Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, що вона зробила проти України та українців.