Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Гаазі створять реєстр усього зруйнованого та вкраденого російською армією в Україні

17.05.2023

15 травня під час виступу у Брюсселі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що в Гаазі створять реєстр збитків, завданих російськими військами Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: Привітання з Днем вишиванки 2023: картинки та вірші

“Ми також вирішимо щодо створення в Гаазі реєстру руйнувань. Це буде перший, але дуже хороший крок у напрямку російської компенсації”, — зазначила фон дер Ляєн.

Вона також додала, що необхідно розглянути шляхи, як притягнути Росію до відповідальності та підтримала створення трибуналу, щоб довести російські злочини агресії до суду.

Ще у лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що у Гаазі створять такий реєстр.

“Разом із Нідерландами ми працюємо над покаранням Росії за цю агресію й над компенсацією збитків, завданих війною. Є вже конкретне рішення — розмістити в Гаазі реєстр збитків. Це перший вагомий елемент майбутнього компенсаційного механізму. Впевнений, досягнемо й інших потрібних рішень”, — сказав Зеленський.

За його словами, Росія буде притягнута до повної відповідальності за все, що вона зробила проти України та українців.

  • До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
  • Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
  • Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
  • Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
  • В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
  • В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
  • В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
  • Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
  • У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
  • Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
  • Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
  • В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
  • У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
  • В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок
 