ТОП-5 нових ресторанів Києва, які відкрились восени

Відпочинок в ресторані чудовий спосіб насолодитись смачною їжею та приємно провести час. Відвідуючи ресторан, люди мають можливість насолодитись вишуканими смаками, відпочити в затишній атмосфері та насолодитись чудово проведеним часом разом з близькими людьми.

Команда Amazing Ukraine підготувала ТОП-5 нових закладів Києва, які варто відвідати кожному.

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Мистецький простір “Інформатика”

“Інформатика” – новий мистецький простір із кавою та десертами, який відкрився 7 травня на Подолі. Тут проводитимуть цікаві культурні заходи, виставки українських митців, тематичні лекції, музичні вечори та інші події.

“Інформатика” це точно про спільний розвиток української культури. У всіх охочих буде можливість запропонувати свої роботи для простору. Митці зможуть виставитись у галерейному просторі, локальні бренди – надати свої роботи на продаж, діячі – провести захід.

У просторі можна насолодитися не лише культурою, але й кавою, китайським чаєм, десертами, сендвічами – Інформатика працює також у форматі кав’ярні. Напої доволі цікаві – Кратом Лате (70 грн), Гречка (80 грн), Дабл капучино (115 грн). В асортименті десертів – Брауні (60 грн), Горішок з дор блю (40 грн), Цукерка ДієВеган (50 грн) і багато іншого.

Заклад також пропонує алкогольні коктейлі від бармена та крафтові напої від українських і закордонних брендів.

Пекарня “Завертайло”

Біля Софії Київської, на вулиці Володимирській, відкрився другий заклад “Завертайло” від Станіслава та Анни Завертайло, власників мережі Honey.

Пекарня розташувалася в особливому місці. У листопаді 2022 тут знайшли мури XVII-XVIII століть. Частина пам’ятки, а саме – залишки фундаменту огороджувальної стіни Софійського монастиря, перебувають під реконструйованими сходами. Експерти провели всі роботи зі збереження мурів.

Меню, як і вся концепція «Завертайло» народжене з любов’ю та пристрастю до хліба, їжі та вина, а також спадкових рецептів, родинних історій і ручної праці. В основі – виразні смаки, локальність, сезонність.

Тут на вас чекає ненудна випічка, чітка їжа, натуральне вино та хліб на заквасці. Яскраві десерти й випічка – Крутелик з шоколадною намелакою та фундуком (155 грн), Крафін маракуя-персик (120 грн), Круасан фісташковий (215 грн), Шоколадний флан з фундучно-мигдалевим праліне та подвійним пісочним тістом – тотал метч з фільтром і вином.

З їжі пропонують ранкові тарілки, бейгли, салати, накладанці, овочеві наїдки, перекусені, рідке, основні страви.

Піцерія “Moko pizza”

На Троєщині відкрилася Moko pizza – піцерія родом із Маріуполя. Її історія почалася саме в цьому місті: 2 піцерії в Маріуполі, інші – в містах Донецької області. Наразі працює лише одна піцерія в Покровську, за 40 км від активних бойових дій, де також організували гуманітарну їдальню.

Moko pizza – піца з особливим тістом, яке готують за 72 години до замовлення. Воно визріває у холодильнику, і лише потім із нього готують піцу. Це надає піці особливого смаку, а бортики стають хрусткими й пухкенькими.

Одна з родзинок закладу – відкрита кухня – ви можете насолодитися захоплюючим процесом приготування через вікно піца-театру. Яскраві смаки – Бекон з грибами (215 грн), Вегетаріанська (260 грн), Баварська (220 грн), Барбекю (220 грн), Груша дорблю (250 грн), Лосось Теріякі (310 грн).

Вигідна пропозиція – Комбо-меню зі знижкою до 25%: Маріуполь, Америка, Чікен, Для двох, Топ-4. З понеділка до п’ятниці з 13:00 до 17:00 діють Щасливі години – замовляйте одну піцу 20, 30 або 35 см і отримуйте другу в подарунок.

Піцу безкоштовно доставляють по Троєщині, мінімальне замовлення – 300 грн.

Піцерія “Bro Pizza”

На Березняках відкрився другий заклад Bro Pizza. Це ветеранський проєкт. Співзасновником закладу є аеророзвідник Іван Чеканюк, який загинув 8 червня в бою під Сєверодонецьком.

Історія формату почалася у 2020 році. Тоді заклад відкрили як Veterano Pizza. За два місяця до повномасштабного вторгнення росії його перезапустили під власним брендом.

Основний продукт закладу – піца. Смаки різноманітні: Парма, Котигорошко (як Цезар), Білі грибочки, Вегетаріано, Гавайська, М’ясо з перчиком, Чотири сири, З шинкою та грибами, Пепероні, Селянська (від 265 грн). Ви можете замовити цілу окрему піцу або з половинок.

Окрім піци, у меню представлені суші, паста, сніданки протягом усього дня, салати, десерти та напої. Яскраві позиції – Скрембл з лососем (180 грн), Салат Di Parma (120 грн), Паста Карбонара (150 грн), Сет Філадельфія Top Bro (690 грн). На сайті ви також можете підвісити піцу.

Ресторан “Котлета по-київськи”

У центрі міста на Великій Васильківській відкрився новий заклад Котлета по-київськи. Це вже друга локація в місті, але перша у форматі фастфуд.

Нова Котлета по-київськи – це просторий двоповерховий заклад із великою кількістю посадкових місць. У закладі стильний сучасний дизайн, тут можна зробити яскраві знімки.

Головні зірки меню – легендарні Котлетки по-київськи з різними смаками: класична (85 грн), з сиром чеддер і халапеньйо, з сиром чеддер і паприкою, з філадельфією та шпинатом, з грибами та сиром (по 95 грн).

У новому закладі розширили меню, з’явилося багато цікавих новинок: Ко-кульки (міні-котлетки з начинками), Борщ у хлібному стаканчику, Батат-фрі. Також додали цікаві десерти – «Шоколадна по-київськи та Авторське морозиво у вигляді котлети по-київськи.

У меню ви також знайдете широкий асортимент крафтових напоїв: пиво, сидр, лимонади, наливки, які приїхали зі Львова.