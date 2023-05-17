Коригувальник ракетних ударів по Львову отримав довічне ув’язнення — СБУ

Суд засудив російського агента, який «наводив» ворожі ракети на залізничні мости та заводи у Львівській області, до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє СБУ.

Повідомляється, що росіяни використовували розвіддані від агента для коригування повторних ракетних ударів по ключових транспортних артеріях та промислових об’єктах регіону.

Зловмисника затримали у травні 2022 року. За даними слідства, засуджений – це мешканець обласного центру, якого після початку повномасштабної війни завербувала російська спецслужба.

У поле зору окупантів він потрапив через свою деструктивну активність на прокремлівських Telegram-каналах, у тому числі на «Соловьев Live» та «Кадыров 95».

Для виконання завдань росіян агент особисто об’їжджав територію Львівської області і фіксував місця розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури.

До того ж зрадник відслідковував наслідки російських повітряних атак по регіону і відправляв відповідні «звіти» росіянам, в яких зазначав про технічний стан українських об’єктів. Для комунікації з ворогом використовував месенджери.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника виявили мобільний телефон, який він використовував для розвідувально-підривної діяльності на користь росії.

На підставі зібраних СБУ доказів суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

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