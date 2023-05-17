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Україна приєдналася до Обʼєднаного центру з кібероборони НАТО

17.05.2023

Україна офіційно приєдналася до Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Запит на вступ туди Київ відправив ще у 2021 році. Зазначає Міністерство закордонних справ і висловлює особливу подяку Естонії за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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Біля штаб-квартири кіберцентру в Таллінні урочисто підняли український прапор на знак приєднання України.

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