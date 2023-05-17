Україна приєдналася до Обʼєднаного центру з кібероборони НАТО

Україна офіційно приєдналася до Обʼєднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО (CCDCOE). Запит на вступ туди Київ відправив ще у 2021 році. Зазначає Міністерство закордонних справ і висловлює особливу подяку Естонії за підтримку та допомогу на шляху до CCDCOE.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.
Читай також: У Гаазі створять реєстр усього зруйнованого та вкраденого російською армією в Україні
Біля штаб-квартири кіберцентру в Таллінні урочисто підняли український прапор на знак приєднання України.
- До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
- Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
- У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
- Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
- Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
- В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
- У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
- В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок