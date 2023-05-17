Україна з початку року отримала $17 млрд допомоги

Станом на 17 травня загальний обсяг фінансування державного бюджету України становив 841,6 млрд грн ($23 млрд). З них $6,1 млрд отримано за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

За даними міністерства, іноземні партнери надали з початку 2023 року $16,9 млрд.

З них ЄС надав $6,5 млрд, США — $4,75 млрд, МВФ — $2,7 млрд, Канада — $1,75 млрд.

Крім того, Світовий банк надав $505 млн, Велика Британія — $498 млн, Німеччина — $52 млн, Іспанія — $50 млн.

Нагадаємо, США зобов’язалися надати бюджету Україну у 2023 році допомоги у вигляді грантів на $9,9 млрд, ЄС надасть €18 млрд в макрофінансової допомоги у вигляді пільгових кредитів.

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