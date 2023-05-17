Франція розглядає постачання Україні далекобійних ракет Scalp — ЗМІ

Франція вивчає питання про передачу Силам оборони України далекобійних ракет Scalp EG (в англійській версії Storm Shadow).

Про це пише Le Monde з посиланням на джерела у Єлисейському палаці.

Президент Франції Емманюель Макрон під час інтервʼю на TF1 уже натякав, що його країна розглядає варіанти щодо постачання Україні ракет, «з радіусом дії, який дозволить Україні протистояти і вести контрнаступ».

Проте в Єлисейському палаці попереджують, що швидкої передачі поки не планують.

Що відомо про ракети Storm Shadow

Storm Shadow (SCALP EG) — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.

Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Дальність її польоту становить понад 250 км, а висота 30—40 м. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.