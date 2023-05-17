Франція розглядає постачання Україні далекобійних ракет Scalp — ЗМІ

Франція вивчає питання про передачу Силам оборони України далекобійних ракет Scalp EG (в англійській версії Storm Shadow).
Про це пише Le Monde з посиланням на джерела у Єлисейському палаці.
Президент Франції Емманюель Макрон під час інтервʼю на TF1 уже натякав, що його країна розглядає варіанти щодо постачання Україні ракет, «з радіусом дії, який дозволить Україні протистояти і вести контрнаступ».
Проте в Єлисейському палаці попереджують, що швидкої передачі поки не планують.
Що відомо про ракети Storm Shadow
Storm Shadow (SCALP EG) — франко-британська авіаційна крилата ракета класу «повітря — земля». Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.
Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах і при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії. Дальність її польоту становить понад 250 км, а висота 30—40 м. Утім, залежно від конкретної модифікації характеристики таких ракет можуть різнитися.
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