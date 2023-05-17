До Дня вишиванки 2023 у Києві відбудеться низка заходів

До Дня вишиванки та Міжнародного дня музеїв У столиці підготували низку заходів у закладах культури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

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«Вишиванка — це наш генетичний код, оберіг, наша гордість. Символ нашої невмирущої культури та автентичності, що в умовах війни набуває особливого значення. Символічно, що цього року День вишиванки та Міжнародний день музеїв припали на одну дату, адже головна місія музейних працівників – зберігати та популяризувати унікальні духовні надбання нашого народу, одним із яких є й українська вишиванка. Саме в музеях концентрується пам’ять народу та його історико-культурні реліквії, а вишиванка з давніх-давен є головним атрибутом нашої культурної спадщини», – зазначила Ганна Старостенко.

Зокрема, за її словами, кияни та гості столиці мають можливість відвідати Національну оперету України, де 18 травня відбудеться концерт до Дня вишиванки «Музика незламних сердець».

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва (територія Національного заповідника Києво-Печерська Лавра, вул. Лаврська, 9) 17-31 травня проходитиме виставка українських сорочок із колекції музею до Дня вишиванки та Міжнародного дня музеїв.

Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського (вулиця Максима Рильського, 7) презентує 18 травня прем’єрний показ вистави «Селфі з кумом» театру поезії «Мушля».

21 травня музей «Садиба на Кудрявці» (вул. Кудрявська, 9) організовує концерт «Аквая Дел» приурочений до Дня Вишиванки, а в музеї Гетьманства (вул. Спаська, 16-Б) розпочалася виставка вишитих робіт Світлани Ліпінської «О, Господь, уквітчай Перемогою нашу неньку, Тобою даровану!», яка триватиме до 31 травня.

У бібліотеках Києва проходитимуть тематичні заходи та майстер-клас до Дня вишиванки.