Усі активи колаборанта Сальдо перейшли державі

У середу, 17 травня, апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу Міністерства юстиції щодо херсонського колаборанта Володимира Сальдо. Усі його активи перейшли у власність України.

Про це йдеться у рішенні Апеляційної палати ВАКС.

ВАКС постановив стягнути 55,56% та 40% статутних капіталів двох приватних підприємств, записаних на доньку колаборанта. Мова йде про мережу СТО «Бебко-Авто» та компанію з організації відпочинку «Конко».

Також у дохід держави перейшли три земельні ділянки та будинок у Херсоні, апартаменти та два паркомісця в Ялті, три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні, автомобіль Volvo XC90 2020 року та інше майно.

Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати частки у двох компаніях, записаних на його колишню дружину Сальдо — ПрАТ «Каштан» (99,86%) та ПрАТ «Дельта Сервіс» (30%).

Нагадаємо, на початку року ДБР провело обшуки у маєтку зрадника Сальдо. Серед іншого в нього знайшли проросійську літературу та печатки з орлами.

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