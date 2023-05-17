Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО

Парламент Естонії на засіданні в середу ухвалив заяву на підтримку вступу України до НАТО, за це проголосували 92 депутати зі 101.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Бабель.

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“Разом з іншими балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки з приєднання країни до альянсу під час саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня”, – йдеться в заяві.

Згідно з документом, вступ України до НАТО – єдиний шлях до гарантування заснованого на правилах стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Парламент Естонії заявив про необхідність сформулювати на саміті у Вільнюсі конкретні заходи для швидкої інтеграції України в НАТО і передати Києву запрошення про приєднання до альянсу.