«Зернову угоду» продовжили ще на два місяці — президент Туреччини

У середу, 17 травня, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що «зернову угоду» продовжили на два місяці. Це дозволить і надалі вивозити агропродукцію з українських портів.

Як у Telegram повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

«Завдяки зусиллям нашої країни, підтримці наших російських друзів і внеску наших українських друзів було ухвалене рішення продовжити угоду про зерновий коридор ще на два місяці», — оголосив турецький лідер під час звернення до однопартійців і керівників осередків його Партії справедливості та розвитку.

Ердоган не уточнив, чи передбачає продовження «зернової угоди» зміни, на яких раніше наполягала росія — зокрема розблокування частини санкцій.

Варто зауважити, що востаннє «зернову угоду» продовжували до 18 травня. Але росія вже на початку місяця почала блокувати вивіз зерна з України морем, вона відмовлялася проводити інспекції суден.

Що відомо про зернову угоду

У липні 2022 року ООН і Туреччина уклали угоду про експорт українського зерна через Чорне море, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яку спричинила війна росії проти України.

Представники росії, України, Туреччини та ООН входять до складу Спільного координаційного центру (СКЦ) в Стамбулі, який займається реалізацією угоди.

При цьому Україна у рамках «зернової угоди» не веде прямих переговорів з росією. Існує дві дзеркальні угоди, одну з яких між собою погоджують Україна, ООН та Туреччина, а другу — росія, ООН та Туреччина.

1 серпня 2022 року в рамках цієї угоди з порту Одеси вийшло перше вантажне судно.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.