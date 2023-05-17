Одна з українських систем Patriot отримала мінімальні пошкодження під час атаки 16 травня — CNN

Система Patriot в Україні отримала мінімальні пошкодження через російський удар в ніч на 16 травня. Її вже оглянули американські інспектори.

Про це пише CNN із посиланням на американських чиновників.

У США не вважають, що через пошкодження систему потрібно буде знімати з бойового чергування.

У системі Patriot є багато складових від радару та командного пункту до пускових установок, яка саме з них була пошкоджена — невідомо. Однак найбільш важлива частина системи — радіолокаційна — не постраждала.

Нагадаємо, уночі 16 травня росія атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила шість балістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» і 10 ракет наземного базування (С-400 або «Іскандер»).

Того ж дня російське міноборони повідомило, що під час нічної атаки на Київ гіперзвуковий комплекс «Кинджал» нібито знищив ЗРК Patriot, однак у Повітряних силах спростували цю інформацію.

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