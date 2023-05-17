Українські військові вдарили по зосередженню росіян на півдні

Українські військові з авіації вдарили по зосередженню російських окупантів, а також збили три ворожі безпілотники на півдні.

Про це повідомив Владислав Назаров, спікер оперативного командування «Південь».

«Наша авіація нанесла удар по зосередженню живої сили ворога в районі Олешок. В Баштанському районі Миколаївщини знищено два «Орлани-10», а у Бериславському районі ще один невизначеного типу», — написав він.

Окрім того, ракетно-артилерійських підрозділів окупантів втратило ще два крупнокаліберні гармати «Гіацинт», три одиниці авто-бронетехніки, антидронову рушницю та чотирьох загарбників.

Нагадаємо, британська розвідка підтвердила нові успіхи ЗСУ під Бахмутом.

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