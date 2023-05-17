Привітання з Вознесінням Господнім 2023: вірші та картинки

У свято Вознесіння Господнього згадують вознесіння Ісуса Христа на небо і завершення Його земного шляху. Свято було встановлено на честь цієї події, а також у пам’ять обіцянки про друге пришестя Спасителя.

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Команда Amazing Ukraine підготувала чудові привітання та побажання до свята – Вознесіння Господнє.

Картинки з Вознесінням Господнім 2023

КАРТИНКИ З ВОЗНЕСІННЯМ ГОСПОДНІМ 2023

КАРТИНКИ З ВОЗНЕСІННЯМ ГОСПОДНІМ 2023 Привітання з Вознесінням Господнім 2023

***

Вітаю зі святом я сьогодні вас!

Це день великий і великий час!

Вознесіння Господнє — святої віри знак,

Воно радує нам душу, розганяє морок

Сірих буднів, тяжких днів —

Надія для простих людей.

Нехай не залишить віра вас,

Щоб із вами кожну годину!

***

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***

Картинка Вознесіння Господнє

***

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

***

***

Картинка, привітання Вознесіння Господнє

***

Сьогодні – Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

Вітаємо вас зі світлим святом Вознесіння Господнього, бажаємо вам миру і гармонії в душі, здоров’я вам і вашим домочадцям, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.

***

Вознесіння Господнє

Звістка прекрасну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам подарує все:

Хай буде з вами щастя,

Примноживши благодать,

Щоб усіляким негодам

Вас навіки минути!

***

Вірші з Вознесінням Господнім Картинки з Вознесінням Господнім 2023

***

У велике свято Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало!

***

***

Всі ми святкуємо сьогодні

День і світлий, і святий.

З вознесіння Господнього,

Буде нехай Христос з тобою!

Зберігаючи в серці віру,

Захищаючи від образ,

Християн нехай всіх вірних

Він від горя зберігає!

***

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***

Зі святом сьогодні

Я вас всіх вітаю!

У свято Вознесіння

Здоров’я бажаю!

Бажаю вам щастя,

Надії й любові!

Завжди щоб Господь

Був у кожному слові!

***

Будьте щасливі в це свято Вознесіння Господнього, нехай ваші помисли стануть ще більш чистими, а душа – світлішою!

***

Картинки з Вознесінням Господнім 2023 Картинки з Вознесінням Господнім 2023

Картинки з Вознесінням Господнім 2023

Картинки з Вознесінням Господнім 2023 Картинки з Вознесінням Господнім 2023

***

***

Вознесіння світлом своїм

Нехай зігріє тебе і зміцнить.

Будь ти мирі з Богом нашим,

І він тебе захистить!

А ще я хочу побажати

Тобі мудрості й доброти,

Світом душу свою наповнювати,

Жити без прикростей і суєти!

***

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***

З Вознесінням Господнім

Вітаю всіх сьогодні.

Зверніть погляд свій до Бога –

Нехай вкаже вам дорогу.

Шануйте ближнього, любите

І з добром в душі живіть.

Посміхайтеся світу, людям.

Нехай же кожен щасливий буде!

***

***

У велике свято Вознесіння Господнього бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю.

***

Вознесіння Господнє

Звістка прекрасну несе.

Нехай же з радістю сьогодні

Небо вам подарує усе!

Хай буде з вами щастя,

Примноживши благодать,

І тоді негоди всякі

Вас навіки оминуть!

***

У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!

***

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Привітання з Вознесінням Господнім у прозі

***

Сьогодні – Вознесіння,

Хай щастя до вас прийде!

Тривога і сумнів

Нехай назавжди піде.

Нехай Господь наш істинний

Допоможе вам у всьому,

Живіть тільки думками

Ви чистими про нього!

***

***

Дорогий друже! Щасти тобі на це свято Вознесіння Господнього, нехай твої помисли стануть ще чистішими, а душа – світлішою. У цей день зверни свій погляд до нього і згадай про Ісуса Христа, про Отця нашого Господа, який береже нас і направляє. Склади руки в молитві і попроси про здоров’я своїх близьких людей, а я молитимуся разом з тобою.

***

Привітання з Вознесінням Господнім 2023

***

Вознесіння Господнє на порозі —

День немеркнучої надії і чудес.

Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,

А молитви долинуть до небес.

Життя тече нехай милостиво і яскраво,

Ні біди не знаючи, ні образ.

Нехай доля таїть у собі подарунки,

І в очах хай щастя заблищить.

***

Вітаємо всіх віруючих з Вознесінням Господнім! Нехай в цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутній порятунок прикриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть в самий темний час. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри і любові до Бога.

***

Картинки з Вознесінням Господнім 2023 Картинки з Вознесінням Господнім 2023 Картинки з Вознесінням Господнім 2023 Картинки з Вознесінням Господнім 2023 Картинки з Вознесінням Господнім 2023