Привітання з Вознесінням Господнім 2023: вірші та картинки

У свято Вознесіння Господнього згадують вознесіння Ісуса Христа на небо і завершення Його земного шляху. Свято було встановлено на честь цієї події, а також у пам’ять обіцянки про друге пришестя Спасителя.
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Команда Amazing Ukraine підготувала чудові привітання та побажання до свята – Вознесіння Господнє.
Картинки з Вознесінням Господнім 2023
КАРТИНКИ З ВОЗНЕСІННЯМ ГОСПОДНІМ 2023
КАРТИНКИ З ВОЗНЕСІННЯМ ГОСПОДНІМ 2023Привітання з Вознесінням Господнім 2023
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Вітаю зі святом я сьогодні вас!
Це день великий і великий час!
Вознесіння Господнє — святої віри знак,
Воно радує нам душу, розганяє морок
Сірих буднів, тяжких днів —
Надія для простих людей.
Нехай не залишить віра вас,
Щоб із вами кожну годину!
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Картинка Вознесіння Господнє
***
Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!
***
***
Картинка, привітання Вознесіння Господнє
***
Сьогодні – Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
***
Вітаємо вас зі світлим святом Вознесіння Господнього, бажаємо вам миру і гармонії в душі, здоров’я вам і вашим домочадцям, міцності духу і Божого благословення на всі добрі справи.
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Вознесіння Господнє
Звістка прекрасну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам подарує все:
Хай буде з вами щастя,
Примноживши благодать,
Щоб усіляким негодам
Вас навіки минути!
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Вірші з Вознесінням ГосподнімКартинки з Вознесінням Господнім 2023
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У велике свято Вознесіння Господнього, бажаю віри, незгасимої надії у краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю. Прагніть бути краще, чого б це не коштувало!
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Всі ми святкуємо сьогодні
День і світлий, і святий.
З вознесіння Господнього,
Буде нехай Христос з тобою!
Зберігаючи в серці віру,
Захищаючи від образ,
Християн нехай всіх вірних
Він від горя зберігає!
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Зі святом сьогодні
Я вас всіх вітаю!
У свято Вознесіння
Здоров’я бажаю!
Бажаю вам щастя,
Надії й любові!
Завжди щоб Господь
Був у кожному слові!
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Будьте щасливі в це свято Вознесіння Господнього, нехай ваші помисли стануть ще більш чистими, а душа – світлішою!
***
Картинки з Вознесінням Господнім 2023Картинки з Вознесінням Господнім 2023
Картинки з Вознесінням Господнім 2023
Картинки з Вознесінням Господнім 2023Картинки з Вознесінням Господнім 2023
***
***
Вознесіння світлом своїм
Нехай зігріє тебе і зміцнить.
Будь ти мирі з Богом нашим,
І він тебе захистить!
А ще я хочу побажати
Тобі мудрості й доброти,
Світом душу свою наповнювати,
Жити без прикростей і суєти!
***
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***
З Вознесінням Господнім
Вітаю всіх сьогодні.
Зверніть погляд свій до Бога –
Нехай вкаже вам дорогу.
Шануйте ближнього, любите
І з добром в душі живіть.
Посміхайтеся світу, людям.
Нехай же кожен щасливий буде!
***
***
У велике свято Вознесіння Господнього бажаю вам непорушної надії на краще і чистої духовності. Нехай приклад Ісуса освітлює ваш шлях, робить його істинно праведним і нагороджує любов’ю.
***
Вознесіння Господнє
Звістка прекрасну несе.
Нехай же з радістю сьогодні
Небо вам подарує усе!
Хай буде з вами щастя,
Примноживши благодать,
І тоді негоди всякі
Вас навіки оминуть!
***
У цей святковий день, коли Христос вознісся на небеса, бажаємо і всім нам вознестися у своїй вірі. Нехай тепер, у важкий момент нашої історії, надія на воскресіння рідної держави, на безмежну силу любові стануть для нас сходинками до щасливого життя!
***
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Привітання з Вознесінням Господнім у прозі
***
Сьогодні – Вознесіння,
Хай щастя до вас прийде!
Тривога і сумнів
Нехай назавжди піде.
Нехай Господь наш істинний
Допоможе вам у всьому,
Живіть тільки думками
Ви чистими про нього!
***
***
Дорогий друже! Щасти тобі на це свято Вознесіння Господнього, нехай твої помисли стануть ще чистішими, а душа – світлішою. У цей день зверни свій погляд до нього і згадай про Ісуса Христа, про Отця нашого Господа, який береже нас і направляє. Склади руки в молитві і попроси про здоров’я своїх близьких людей, а я молитимуся разом з тобою.
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Привітання з Вознесінням Господнім 2023
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Вознесіння Господнє на порозі —
День немеркнучої надії і чудес.
Нехай зникнуть Ваші скорботи і тривоги,
А молитви долинуть до небес.
Життя тече нехай милостиво і яскраво,
Ні біди не знаючи, ні образ.
Нехай доля таїть у собі подарунки,
І в очах хай щастя заблищить.
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Вітаємо всіх віруючих з Вознесінням Господнім! Нехай в цей день світло і радість опромінюють нас, нехай віра в майбутній порятунок прикриє нас від негараздів і допоможе нам не втрачати надії навіть в самий темний час. Зі святом! І нехай на душі завжди буде світло і сонячно від віри і любові до Бога.
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Картинки з Вознесінням Господнім 2023Картинки з Вознесінням Господнім 2023Картинки з Вознесінням Господнім 2023Картинки з Вознесінням Господнім 2023Картинки з Вознесінням Господнім 2023