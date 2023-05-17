18 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 18 травня

Сьогодні — Міжнародний день музеїв.

Також — Міжнародний день вакцини проти ВІЛ.

В Україні відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу і День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Також 18 травня — День резервіста України. Його започаткували у 2019 році для підкреслення важливої ролі резервістів у справі захисту України, її незалежності та територіальної цілісності, їхньої готовність у будь-який час стати до лав ЗСУ.

А ще сьогодні — День вишиванки! Його святкують — щороку в третій четвер травня.

Раніше Сhas News розповідав про регіональні особливості вбрання.

В США — День збройних сил.

На Гаїті — День прапора і День університетів.

На Шрі-Ланці — День перемоги і День пам’яті.

У Туркменістані — День конституції, День прапора і День відродження, єдності та поезії Махтумкулі Фрагі.

Яке релігійне свято 18 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять великомучениці Ірини Македонської. Вона жила у І—ІІ століттях, її хрестив один з учнів святого апостола Павла.

День ангела 18 травня

Іменини в цей день святкують Ірина, Єфрем, Яків.

Які історичні події стались 18 травня

1274 — Другий Ліонський собор проголосив хрестовий похід.

1781 — іспанці стратили лідера найбільшого повстання індіанців Перу Тупака Амару.

1792 — російські війська вступили на терени Речі Посполитої— початок польсько-російської війни.

1804 — Наполеон проголошений імператором Франції.

1888 — у США продемонстрована перша грамофонна платівка.

1918 — вибух тротилу на хімічному заводі в Окдейлі (Пенсільванія, США) — загинуло близько 200 осіб.

1927 — американська кінозірка Норма Толмадж випадково залишила відбиток своєї ступні на незастиглому асфальті, що наштовхнуло на ідею створення в Голлівуді алеї відбитків кінозірок.

1927 — теракт в школі Бата в Мічігані (США) — 38 учнів молодших класів, 6 дорослих, ще 58 осіб постраждали.

1961 — в Україні запроваджена літературна премія імені Тараса Шевченка.

1944 — розпочалась депортація кримських татар з Криму — загалом за постановою Державного Комітету оборони СРСР на спецпоселення вивезли понад 100 тис. кримських татар.

1974 — Індія стала шостою державою з ядерною зброєю.

1980 — внаслідок виверження вулкана Святої Єлени у штаті Вашингтон (САШ) загинули 57 людей.

1992 — ухвалена конституція Туркменістану

1994 — завершене виведення ізраїльських військ з Сектору Газа.

1998 — в Джакарті (Індонезія) тисячі студентів захопили будівлю парламенту, що спричинило падіння 32-річного режиму Сухарто.

Хто народився 18 травня

1048 — Омар Хайям, перський і таджицький поет, математик і філософ.

1525 — Пітер Брейгель-старший, фламандський живописець.

1610 — Стефано делла Белла, італійський гравер.

1788 — Г’ю Клапертон, шотландський дослідник Африки.

1850 — Олівер Гевісайд, британський фізик.

1868 — Микола II, останній імператор Російської імперії (1894—1917).

1872 — Бертран Рассел, британський філософ, математик лауреат Нобелівської премії з літератури за 1950 рік.

1895 — Августо Сандіно, національний герой Нікарагуа, лідер національно-визвольної боротьби 1927—1934 років.

1897 — Френк Капра, американський кінорежисер.

1904 — Жан Габен, французький актор.

1912 — Річард Брукс, американський кінорежисер.

1913 — Шарль Трене, французький співак.

1920 — Іван Павло II, Папа Римський (1978—2005).

1962 — Сандра, німецька співачка.

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