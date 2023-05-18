Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2023 року

Російські війська продовжують наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Там відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних ворожих угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли прикордонних населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського.

На Лиманському напрямку протягом доби, що минула ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. З

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського.

На Авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.

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