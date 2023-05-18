Нічна ракетна атака: що відомо про обстріл Одеси та Києва (фото)

У ніч на на 18 травня росія завдала чергового масованого ракетного удару. Близько 22:00 вибухи пролунали в Одесі, а біля 5:00 — у Києві

Що відомо про вибухи в Одесі ввечорі 17 травня

В Оперативному командуванні «Південь» розповіли, що атака відбувалась з використанням різних ракет з різних напрямків.

Більшість знищено протиповітряною обороною, але, на жаль є влучання в промислову інфраструктуру.

Одна цивільна особа загинула та ще одвоє отримали пораннення. За словами голови Громадської ради при ОВА Сергія Братчука, це охоронці обстріляного об’єкту.

Що відомо про вибухи у Києві вночі 18 травня

В КМВА проінформували, що столицю атакували, імовірно, крилаті ракети Х-101/555, які запустили стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію. Після запуску ракет ворог задіяв над столицею свої розвідувальні БпЛА.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

За словами мера Віталія Кличка, уламки збитих об’єктів впали у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. В останньому вони спричинили загоряння у гаражному кооперативі. Попередньо, ніхто не постраждав.

Що відомо про вибухи на Вінниччині та Хмельниччині вночі 18 травня

Також місцеві ЗМІ повідомляли про роботу ППО у Вінницькій та Хмельницькій області, проте в ОВА детально цю інформацію не коментували.

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