Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 18 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 510 окупантів та 32 артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 18 травня орієнтовно склали:

особовий склад — близько 201100 (+510) осіб ліквідовано,

танки — 3773 (+2),

бойові броньовані машини — 7373 (+8),

артилерійські системи — 3198 (+32),

РСЗВ — 563 (+1),

засоби ППО — 318 (+0),

літаки — 308 (+0),

гелікоптери — 294 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2759 (+11),

крилаті ракети — 990 (+8),

кораблі /катери — 18 (+0) од,

автомобільна техніка та автоцистерни — 6073 (+6),

спеціальна техніка — 418 (+1).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.