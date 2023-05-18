У ЗРК Patriot пошкодження отримали два компоненти — CNN 

Внаслідок ракетної атаки 16 травня у Києві зазнали пошкоджень два компоненти зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела

«Російський обстріл, який складався з гіперзвукових ракет «Кинджал», крилатих ракет «Калібр» та інших боєприпасів, пошкодив генератор батареї Patriot і частину електроніки системи», — пише телеканал з посиланням на «офіційного представника США, знайомого з цим питанням».

За словами трьох інших американських посадовців, пошкодження були мінімальними, а один з них назвав їх «незначними». За його словами, система залишалася функціональною протягом всієї атаки і залишається в мережі.

США направили інспекторів для перевірки системи, після того, як було повідомлено, що система, схоже, була пошкоджена.

Американські чиновники все ще оцінюють, як саме були пошкоджені компоненти ЗРК, оскільки не схоже, що будь-який з компонентів зазнав прямого влучання «Кинджалу» чи іншої ракети.

За однією з версій, компоненти Patriot пошкодили уламки збитої ракети, однак офіційні особи розглядають й інші варіанти.

Нагадаємо, уночі 16 травня росія атакувала Україну. Протиповітряна оборона збила шість балістичних ракет «Кинджал», 9 крилатих ракет «Калібр» і 10 ракет наземного базування (С-400 або «Іскандер»).

Того ж дня російське міноборони заявило, що під час нічної атаки на Київ гіперзвуковий комплекс «Кинджал» нібито знищив ЗРК Patriot. У Повітряних силах спростували цю інформацію, а західні ЗМІ з посилання на джерела повідомили про мінімальні пошкодження системи ППО.

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