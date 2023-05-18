У Криму підірвали колії: з рейок зійшов потяг із зерном

Вранці 18 травня невідомі підірвали залізничні колії у Криму. Внаслідок цього призупинено залізничне сполученням між Сімферополем та Севастополем.

За даними російського Telegram-каналу 112, вибух стався близько 7:00 поряд із селом Чистеньке. У результаті зійшли з рейок п’ять вагонів із зерном.

Нагадаємо, у Брянські області рф на початку травня два дні поспіль підривали залізничні колії. Спершу з рейок зійшов потяг з нафтопродуктами, а потім — з сіркою та селітрою.

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