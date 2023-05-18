Сили ППО збили 29 з 30 ракет та ще два «шахеди»

Російські війська з 21.00 17 травня по 05.30 18 травня здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Загалом було випущено 30 крилатих ракет, 29 з яких збили сили ППО.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Так, два Ту-160 та вісім Ту-95 запустили 22 крилаті ракети Х-101/Х-555, кораблі у Чорному морі — 6 крилатих ракет «Калібр».

Також дві крилаті ракети «Іскандер-К» запустили із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Відповідно, до опублікованої Повітряними силами інфографіки протиповітряна оборона знищила 21 крилату ракету Х-101/Х-555, а ще одна уразила ціль.

Крім того, сили ППО збили два ударних БпЛА «Shahed-136/131» та два розвідувальних БпЛА (ОТР).

Відзначимо, що про ракетні удари повідомили у Хмельницькій та Одеській ОВА. Усі ракети, які атакували Київ збили сили ППО.

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