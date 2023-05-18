Колишній податківець на Запоріжжі збирав розвіддані для фсб — СБУ

Служба безпеки затримала на Запоріжжі російського агента, який шпигував за позиціями морської піхоти ЗСУ.

Зрадником виявився колишній посадовець податкової міліції, якого у 2011 році було звільнено за корупцію. На початку березня 2023 року його дистанційно завербував кадровий співробітник фсб.

За даними слідства, у поле зору фсб він потрапив через антиукраїнську активність у російських соцмережах «Вконтакте» та «Одноклассники».

Найбільше ворога цікавили координати бойових позицій підрозділів морської піхоти на Мелітопольському напрямку. Крім того, агресор хотів отримати від свого агента точні геолокації залізничних мостів та об’єктів енергетики в області.

Для збору інформації він об’їжджав місцевість під виглядом водія таксі та здійснював відеозйомку за допомогою прихованого реєстратора і мобільного телефона.

За кожне виконане завдання йому «гарантували» грошову «винагороду» у розмірі від 2 до 5 тис. грн. Для конспірації фігурант пропонував перераховувати гроші на банківську картку свого сина.

Також російська спецслужба обіцяла зраднику керівну «посаду» в окупаційній адміністрації у разі захоплення обласного центру.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.