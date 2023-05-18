Вишиванки Ющенка, Порошенка та Зеленського: які сорочки одягали президенти

18 травня в Україні відзначають День вишиванки. Chas News з цього приводу розповідає, як українські національні сорочки увійшли в гардероб президентів та перших леді.

День вишиванки: історія свята

День вишиванки щороку відзначається у третій четвер травня. Першою таку ідею запропонувала ще у 2006 році студентка факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Ініціатива прижилася і поступова почала поширюватися — спочатку у межах університету, потім — інших навчальних закладів, міста та врешті — усією країною та посеред української діаспори по усьому світу.

Президенти без вишиванок: Леонід Кравчук та Леонід Кучма

Перші два президенти Леонід Кравчук та Леонід Кучма надавали перевагу офіційному дрескоду — костюму, білій сорочці та краватці. Хоча під час візитів у регіони були не проти, щоби їх зустрічали у вишиванках з хлібом та сіллю.

А Кучмі під час інавгурації на другий термін приніс булаву саме хлопець у національному українському вбранні.

Лише в останні роки життя Кравчук став частенько одягати вишиванки на різні публічні заходи та інтерв’ю, а Кучма так і досі залишається відданим костюму та краватці.

Вишиванки входять у моду: Віктор та Катеринка Ющенки

Вишиванку ввів у президентський дрескод Віктор Ющенко. Він разом із родиною доволі часто одягав національну сорочку на різні публічні заходи.



Одним із лобістів вишитого одягу стала дружина третього президента Катерина Ющенко. Вона носила як традиційні вишиванки, так і дизайнерські — від Роксолани Богуцької.

Віктор Янукович вишиванки не носив, хоча як мінімум одну прикупив собі на Сорочинському ярмарку у 2010 році. А от його прем’єр Микола Азаров у 2012 році прийшов в українській сорочці на фестиваль у Пирогово.

Після втечі до рф вони, якщо і носять вишиті сорочки, то — імовірно, російські косоворотки.

Вишиванки Петра та Марини Порошенків

Петро Порошенко носив вишиванки задовго до обрання президентом. Тож не дивно, що після перемоги на виборах у 2014 році він не змінив своїх звичок. П’ятий президент України регулярно одягав вишиванки на урочисті заходи, сімейні фотосесії та навіть у закордонні відрядження.

Дружина президента Марина Порошенка також стала активним популяризатором українського національного вбрання. До речі, вона як і Катерина Ющенко, полюбляє сукні від Роксолани Богуцької, хоча користується послугами і інших вітчизняних дизайнерів.

Вишиванки Володимира Зеленського

Чинний президент також періодично одягає вишиванки. У 2019 році День вишиванки припав на 16 травня — усього за кілька днів до інаугурації Володимира Зеленського. Тоді він вітав українців зі святом у чорній сорочці з орнаментом синього кольору.

Наступного року Володимир та Олена Зеленські вітали українців разом у сорочках від бренду Etnodim. Президент обрав білу лляну з темною лаконічною вишивкою, а його дружина — темно-синю з яскравим візерунком.

У 2021 році президент та перші леді через вибір незвичних вишиванок потрапили у скандал. На День вишиванки вони одягнули авторські сорочки від дизнайнера Артема Климчука. Тоді багато коментаторів у соцмережах побачили у них російські косоворотки. Однак дизайнер переконував, що вишиванки розроблялися за зразками старовинних сорочок, які знайшли в музейних архівах Дніпропетровської області.

З початком повномасштабної війни Володимир Зеленський відмовився від ділових костюмів і носить одяг у стилі мілітарі. Проте вишиванки він все одно періодично вдягає.

У 2022 році президент вітав українців із Днем вишиванки у сорочці прямого силуету під назвою Velych від українського бренду Etnodim. Вона була кольору хакі з пастельним піксельним орнаментом дубового листя, що символізує чоловічу енергію і силу, а також символізує довголіття та терпіння.

У червні 2022 року цю вишиванку продали на благодійному аукціоні у Вашингтоні за $100 тис.

А у серпні президент кілька разів з’явився у вишиванці кольору хакі від бренду Indposhiv з авторською вишивкою білоруської художниці Руфіни Базлової. На ній замість квітів зображені танки, БТР, колоски пшениці та українці, які тримаються за руки.

Вишиванки Олени Зеленської

Олена Зеленська регулярно одягає вишиванки від різних вітчизняних брендів.

Так, у липні 2019 року під час візиту до Канади вона взяла синю вишиту сукню від бренду Vita Kin. А у липні 2020 році до святкування Дня Незалежності перша леді обрала білу сорочку від Артема Климчука з елементи традиційної полтавської вишивки.

Під час візиту до США у липні 2022 року у гардеробі першої леді була сорочка бренду Foberini — з білого льону та білою вишивкою з квітковим орнаментом.

У серпні 2022 року під час презентації у Лондоні проєкту «Книжки без кордонів» вона одягнула сорочку моделі Smilyvist від бренду Etnodim. Дизайнери створювали її як форму для цивільних, які захищають Україну, — волонтерів, благодійників, активістів.

З Різдвом у 2023 році Олена Зеленська вітала українців у чорній сукні із золотою вишивкою від івано-франківського бренду Gaptuvalnya. Плаття прикрашав орнамент «Гранатова Лоза», який символізує благополуччя.

А вже за два тижні вона на Всесвітньому економічному форумі у Давосі презентувала українську формулу світу у білій вишиванці з чорним геометричним орнаментом від бренду Must Have.

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