Сили ППО в Одесі збили 8 ракет, 2 з них впали на промислові підприємства (фото)

Ввечері 17 травня російські війська атакували Одесу з ракетоносіїв в Чорному морі та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів на окупованій території. Про це повідомляє ОК «Південь».

Сили ППО збили 6 крилатих ракет «Калібр» та дві «Іскандер-К». Більшість з них знищили над морем, а дві — над містом, вони впали на будівлі промислових підприємств.

Внаслідок руйнувань загинув цивільний охоронець і ще два отримали поранення.

Нагадаємо, загалом під час останньої атаки ворог випустив 30 ракет, з яких 29 збили сили ППО. Про влучання в об’єкт інфраструктури повідомляли у Хмельницькій ОВА.

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