Бої під Бахмутом: ЗСУ на флангах за добу просунулися від 150 до 1700 метрів

Українські військові продовжують контратаки на Бахмутському напрямку і за добу просунулися на відстань до 1700 метрів на флангах міста.

Про це повідим в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«В ході боїв наші підрозділи, не дивлячись на те, що немає зараз переваги в особовому складі, снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах. Відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів вдалося пройти», — розповів він.

За його слова, Бахмут залишається епіцентром бойових дій. За добу на цьому напрямку окупанти 77 артилерійських та 6 авіаударів.

«В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень, чотири потрапили у полон. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, БПЛА «Орлан» та вісім польових складів з боєприпасами», — проінформував Череватий.

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