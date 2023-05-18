США готують масштабний пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів

Восени США оголосять новий масштабний пакет допомоги Україні на 2024 рік загальною вартістю 60 млрд доларів.
Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер анонсував новий пакет допомоги Україні на 2024 рік, який планують оголосити у вересні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ТСН.
Читай також: Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку членства України в НАТО
“Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет у 60 млрд доларів, який, я думаю, буде запроваджено у вересні. Пакет планується узгодити до президентських виборів у США”, – сказав Волкер.
За його словами, у США є достатньо коштів для підтримки контрнаступу ЗСУ, який нібито має розпочатися на початку літа і триватиме до осені.
Раніше Волкер заявляв, що кошти для відбудови України повинні бути спрямовані на спеціально створений фонд інвестування. Крім того, він закликав створити виконавчий орган, який відповідатиме за процес відновлення України. За експертними оцінками, повоєнна відбудова України має бути завершена до червня 2026 року.
- До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
- Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
- У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
- Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
- Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
- В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM