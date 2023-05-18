США готують масштабний пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів

Восени США оголосять новий масштабний пакет допомоги Україні на 2024 рік загальною вартістю 60 млрд доларів.

Колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер анонсував новий пакет допомоги Україні на 2024 рік, який планують оголосити у вересні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє ТСН.

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“Восени ми запровадимо ще один пакет допомоги, який буде підтримувати Україну протягом 2024 року. Зараз ми обговорюємо цей пакет у 60 млрд доларів, який, я думаю, буде запроваджено у вересні. Пакет планується узгодити до президентських виборів у США”, – сказав Волкер.

За його словами, у США є достатньо коштів для підтримки контрнаступу ЗСУ, який нібито має розпочатися на початку літа і триватиме до осені.

Раніше Волкер заявляв, що кошти для відбудови України повинні бути спрямовані на спеціально створений фонд інвестування. Крім того, він закликав створити виконавчий орган, який відповідатиме за процес відновлення України. За експертними оцінками, повоєнна відбудова України має бути завершена до червня 2026 року.