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Картинки з Днем вишиванки 2023: цікаві привітання

18.05.2023

День вишиванки в Україні немає фіксованої дати. Щороку святкування припадає на третій четвер травня. У 2023 році День вишиванки припадає на 18 травня.

Команда Amazing Ukraine підготувала гарні привітання до цього прекрасного дня – День вишиванки.

Привітання з Днем вишиванки 2023Картинка, вірші з днем вишиванки 2023Картинка, вірші з днем вишиванки 2023

Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023

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Картинка з днем вишиванки 2023Картинка, вірші з днем вишиванки 2023Привітання у прозі: День вишиванки 2023

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Вітаю з чудовим святом самобутньої, неповторної, барвистої української культури – з Днем вишиванки. Вона символізує зв’язок поколінь, будить високі патріотичні почуття в серці кожного українця. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання нашої країни.

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Картинка з днем вишиванки 2023

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Картинки День вишиванки 2023

Привітання з Днем вишиванки 2023

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Зі святом, з Днем вишиванки! Українські традиції – одні з найкрасивіших в світі. І в наших з вами силах поширити їх, розповісти про них всьому. Одягайте свої вишиванки і нехай весь світ побачить, як прекрасна наша Україна і її символи!

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Вишиванка — наша національна святиня. Вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію. Вітаю усіх з Днем вишиванки та бажаю натхнення до праці та боротьби за світле майбутнє нашої держави.

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Привітання з Днем вишиванки 2023

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Картинка з днем вишиванки 2023

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Привітання День вишиванки 2023Привітання День вишиванки 2023

Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023Вірші, побажання: День вишиванки Привітання День вишиванки 2023

Привітання День вишиванки 2023Листівка з Днем вишиванки 2023

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З Днем вишиванки! Бажаємо, щоб українська вишиванка щодня охороняла Вас, щоб благословляла на щасливе життя!

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Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023Картинка з днем вишиванки 2023

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