Що дивились українці у 1-му кварталі 2023 року: статистика медіасервісу MEGOGО

Найбільший медіасервіс України MEGOGO представляє рейтинг популярності контенту серед користувачів платформи за 1-й квартал 2023 року. Раніше MEGOGO повідомляв, що в порівнянні з 2021 роком кількість переглядів фільмів українського виробництва зросла впʼятеро. Останні дані платформи свідчать про збереження цієї тенденції та збільшення кількості переглядів в 3,3 рази в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Для багатьох українців користування ОТТ-сервісами є невіддільною частиною сімейного та особистого дозвілля, а також підтримки ментального здоровʼя у непрості часи. Наразі користувачі MEGOGO споживають різножанровий легальний контент: фільми, серіали, мультфільми, спортивні події, аудіокниги та подкасти, а також розважальні та пізнавальні шоу.

У категоріях «фільми» «серіали» «дитячий контент», «шоу», «аудіоконтент» представлені по ТОП-10 тайтлів, що відібрані за загальною тривалістю переглядів/прослуховувань у годинах на медіасервісі MEGOGO. «Фільми у покупці» відібрані за кількістю проданих фільмів у штуках, а «спортивні події» – за кількістю переглядів.

Найпопулярніші фільми за категоріями на MEGOGO

Поштучна покупка (TVOD)

Американський фільм жахів з елементами комедії «Меню», цифрова премʼєра якого відбулась в Україні у січні 2023 року, очолює рейтинг. До пʼятірки цієї категорії також увійшли культовий науково-фантастичний «Аватар», супергеройський фільм за коміксами видавництва Marvel Comics «Чорна пантера: Ваканда назавжди», українсько-польська історична драма «Щедрик» та супергеройський фільм заснований на однойменних коміксах DC Comic — «Чорний Адам». В другу пʼятірку рейтингу увійшли «Топ Ґан: Меверік», «Бандит», «Загублене місто», «Нестримне весілля» та «Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора».

Передплата (SVOD)

Найпопулярнішими фільмами у передплаті стали американський трилер «Покер фейс», український ігровий фільм «Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)», та сімейна різдвяна комедія «Сам удома». До десятки також увійшли «Вищий пілотаж», «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку», «Максим Оса та золото Песиголовця», «Баракуда», «У прямому ефірі», «Месники: Завершення», «Над безоднею».

Безкоштовний перегляд (AVOD)

У ТОП-10 найпопулярніших безкоштовних кінострічок увійшло 4 проєкти українського виробництва, які присвячені історичним подіям: «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва за сценарієм Наталії Ворожбит, «Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас» режисера Івана Тимченка, «Донбас» режисера Сергія Лозниці та «Крути 1918» режисера Олексія Шапарєва.

Українське виробництво



Лідером серед фільмів українського виробництва на MEGOGO є «Снайпер. Білий Ворон (Розширена версія)». Стрічка також посіла перше місце за кількістю переглядів на медіасервісі за минулий рік. Друге та третє місця у рейтингу займають «Максим Оса та золото Песиголовця», перша в історії українського кінематографа екранізація коміксу та художній фільм «Я працюю на цвинтарі», знятий у копродукції України та Польщі. До десятки також увійшли фільми про війну та дві комедії.

Серіали, що дивились найбільше на MEGOGO

Передплата (SVOD)

ТОП-10 найпопулярніших серіалів у передплаті на платформі MEGOGO відкривають постапокаліптичний серіал «Ходячі мерці, український іронічний серіал «Дільничний з ДВРЗ» та «Отець Браун», детективний серіал телеканалу BBC One. До списку потрапили також такі серіали як «Темна матерія», «Полкан», «Дім чужих таємниць», «Опер за викликом», «Розслідування Мердока», «Навколо світу за 80 днів», «Наперекір долі».

Безкоштовний перегляд (AVOD)

Серед найпопулярніших серіалів доступних на MEGOGO на безкоштовній основі 9 з 10 — українського виробництва. Серед лідерів телесеріали «Папаньки», «Моя улюблена Страшко», «Кріпосна», «Плут», «Бункер», «Джек і Лондон», «Найгірша подруга», «Зцілення коханням», «За правом любові». Лише один іноземний проєкт, а саме шведсько-датський детективний серіал «Міст» увійшов у топ, зайнявши другий щабель.

Популярний дитячий контент на MEGOGO

Анімаційні фільми

Передплата (SVOD)

MEGOGO, як медіасервіс для всієї родини, має велику бібліотеку дитячого контенту – мультфільмів та мультсеріалів. У категорії анімаційних фільмів першу пʼятірку посідають «Зоотрополіс», «Крижане серце», «Ваяна», «Тачки» та «Корпорація монстрів».

Анімаційні серіали

Передплата (SVOD)

Серед мультсеріалів, які вподобали маленькі глядачі у перегляді за передплатою, першу трійку очолюють культовий «Губка Боб Квадратні Штани», улюблений «Щенячий патруль» та «Черепашки-ніндзя», зняті за легендарним коміксом.

Анімаційні серіали

Безкоштовний перегляд (AVOD)

У категорії мультсеріалів, доступних на медіасервісі до перегляду безкоштовно, до ТОП-10 увійшов український хітовий мультсеріал «Пес Патрон», в якому розповідається про життя собаки-сапера з Державної служби надзвичайних ситуацій.

Мульт посів почесне 3 місце. Раніше MEGOGO повідомляв, що перша серія проєкту під назвою «Зруйнований міст», увійшла до ТОП-5 на медіасервісі серед мультиків українського виробництва.

Шоу, що дивились найбільше на MEGOGO

У цій категорії представлені всі жанри, за виключенням новинних та спортивних проєктів.

Передплата (SVOD)

Найдовше передплатники MEGOGO переглядали американські пригодницькі, документальні та розважальні шоу. Першу сходинку посідає шоу «Голі й налякані / Голі й налякані XL» про життя двох виживальників, які вперше зустрічаються оголеними та отримують завдання вижити в пустелі протягом 21 дня. А закриває десятку український сімейно-розважальний проєкт «Королева кухні» зі співачкою Олею Поляковою виробництва студії MEGOGO ORIGINALS.

Безкоштовний перегляд (AVOD)

ТОП-10 у безкоштовному перегляді посідають проєкти вітчизняного виробництва. На першому місці пізнавальна програма «Світ навиворіт», авторський проєкт Дмитра Комарова. На другому та третьому — проєкти «Дизель Студіо»: «Дизель Шоу» та «На трьох». Четверте та пʼяте місце зайняли співоче талант-шоу «Голос країни» та тревел проєкт «Igor Zakharenko». До десятки також увійшли 3 кулінарних проєкти.

Найпопулярніший аудіоконтент на MEGOGO AUDIO

MEGOGO з 2019 року розвиває розділ «Аудіо», де наразі зібрана бібліотека легального аудіоконтенту: подкасти, аудіокниги та аудіосеріали, серед яких є і проєкти власного виробництва.

Аудіокниги

Серед найпопулярніших аудіокниг слухачі найбільше вподобали проєкти українського походження. Так, 7 з 10 у рейтингу — вітчизняних авторів. Перше місце займає «Подолати минуле: глобальна історія України» авторства історика та публіциста Ярослава Грицака. Друге та третє розділили «1984» Джорджа Орвелла та «Вища вірність. Правда, брехня і лідерство. Спогади директора ФБР» Джеймса Комі. На четвертому та пʼятому місцях «Район «Д» Артема Чеха та «Кобзар» Тараса Шевченка. Другу пʼятірку посідають «Радіо Ніч» Юрія Андруховича, «За лаштунками війни. Сталін, нацисти і Захід» Лоренса Ріс, «Стіни в моїй голові» Володимира Станчишина, «365 казок на ніч. Казки про героїв», «За лаштунками імперії. Есеї про українсько-російські культурні відносини» Віри Агеєвої.

Подкасти

Перший щабель серед найпопулярніших подкастів на MEGOGO AUDIO займає проєкт «Без оголошення війни», авторства Іллі Кабачинського та Олександра Аврамчука, який оповідає про події минулого, щоб краще зрозуміти майбутнє. У 2022 році проєкт отримав відзнаку професійної премії подкастерів «Слушно» у категорії «Найкращий подкаст про історію та суспільство». Друге місце забрав F1Podcast Макса Подзігуна, який також отримав відзнаку премії за вибором слухачів та MEGOGO AUDIO у категорії «Найкращий подкаст про спорт». До пʼятірки також увійшов проєкт власного виробництва MEGOGO AUDIO у співпраці з силами ТрО ЗСУ «Опір», який оповідає про оборону Ірпеня у березні-квітні 2022 року.

Найпопулярніші спортивні події на MEGOGO

MEGOGO активно розвиває спортивний напрям і має ряд ексклюзивів, серед яких: матчі збірної України з футболу в рамках відбору до Чемпіонату Європи-2024 з футболу, Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи УЄФА та Ліги конференцій УЄФА, Суперкубок УЄФА, La Liga, Ligue 1, Serie A, Кубок Іспанії (Copa del Rey), Кубок Німеччини (DFB-Pokal), Кубок Італії, бої Top Rank, K2 Promotions Ukraine, та багато іншого.

Найпопулярнішою подією серед футбольних вболівальників на MEGOGO став матч збірної України проти збірної Англії у кваліфікації до Євро 2024, який відбувся 26 березня. Наступні сім щаблів також посідають футбольні події Ліги Європи, Ліги Чемпіонів та Ла Ліги. Десятку закривають бої Ярослава Амосова проти Логана Спорлі (25 лютого) та Хосе Раміреза проти Річарда Коммі (26 березня).

Весь ТОП-10 виглядає наступним чином:

26/03 Кваліфікаційний раунд Чемпіонату Європи УЄФА з футболу 2024. Англія – Україна

09/03 Ліга Європи УЄФА. Шахтар – Фейєноорд

08/03 Ліга чемпіонів УЄФА. Баварія – ПСЖ

16/03 Ліга Європи УЄФА. Фейєноорд – Шахтар

21/02 Ліга чемпіонів УЄФА. Ліверпуль – Реал

07/03 Ліга чемпіонів УЄФА. Челсі – Боруссія Дортмунд

15/03 Ліга чемпіонів УЄФА. Реал – Ліверпуль

19/03 Ла Ліга. Барселона – Реал

25/02 Bellator MMA. Ярослав Амосов – Логан Сторлі

26/03 Бокс. Хосе Рамірез – Річард Коммі