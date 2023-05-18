Окупанти двічі намагалися вбити командувача ТрО Ігоря Танцюру — ЗМІ

Росіяни вже двічі намагалися вбити командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у військових колах.

2 травня керівник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин заявив, що його бойовики біля Бахмута влучили в бронеавтомобіль, у якому знаходився Танцюра.

За інформацією УП, на командувача Сил ТрО тоді дійсно скоїли замах. “ого колону обстріляли і в машину, в якій мав перебувати Танцюра, влучили. Але командувач того дня сів у машину супроводу, їй вдалося виїхати з-під обстрілу.

Це вже була друга спроба вбити генерала. Раніше українська сторона перехопила дані росіян про маршрут пересування командувача Сил ТрО на фронті протягом кількох наступних днів і встигла внести зміни до нього.

Питання, звідки ворог отримував інформацію в обох випадках, залишається відкритим.

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