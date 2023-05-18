Нідерланди спрямували 40 мільйонів євро грантів для підтримки України через ЄБРР

Нідерланди – член-засновник ЄБРР – виділить 40 мільйонів євро банку у вигляді грантів для підтримки операцій банку в Україні.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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“Це є продовженням попереднього внеску в розмірі 72 млн євро у вигляді грантової підтримки кредиту ЄБРР, що надається “Укренерго”.

Це допоможе енергопостачальнику забезпечити невідкладний ремонт інфраструктури, яка зазнала значних руйнувань під час війни Росії проти України. Крім того, Нідерланди надали 25 млн євро гарантій на підтримку приватних компаній, які працюють у критично важливих галузях аграрного сектору України, включаючи сільське господарство, харчову промисловість, транспорт та імпорт”, – нагадали в банку.

“Нідерланди є частиною зростаючої групи донорів, які відреагували через ЄБРР і надали фінансову та технічну підтримку для задоволення найнагальніших потреб України під час війни. На сьогоднішній день було надано близько 1,5 мільярда євро для підтримки української економіки”, – йдеться в повідомленні.

У партнерстві з міжнародними донорами банк взяв на себе зобов’язання надати 3 млрд євро фінансування протягом 2022 та 2023 років, щоб допомогти підтримати функціонування українського бізнесу та економіки.

У 2022 році ЄБРР спрямував 1,7 млрд євро на підтримку України, резюмували у фінустанові