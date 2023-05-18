У Полтаві затримали лідера «народовладдя», який закликав до захоплення урядових установ України (фото)

Служба безпеки у Полтаві затримала чоловіка, який намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні.

Про це повідомили в СБУ.

Фігурант назвав себе лідером «народовладдя» та створив фейкове «самоврядування» у місті — так звану «раду територіальної громади». Зловмисник встиг замовити печатку для свого «обʼєднання».

Він планував залучити українців до псевдоустанови через свою сторінку у Facebook. Злочинець закликав створювати нові «громади» для насильницького захоплення української влади та пообіцяв послідовникам «посади» в новоствореній установі.

Також правоохоронці виявили, що у відеокоментарях він транслював російські наративи та називав вторгнення рф «громадянською війною в Україні». Крім того, фігурант публічно заперечував конституційний лад України.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Зловмиснику повідомили про підозру за дії, спрямовані на повалення конституційного ладу та виправдовування російської агресії. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою, розслідування триває.

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