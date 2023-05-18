У Чернігові визначили об’єкти, які хочуть внести до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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До номінації «Культурний ландшафт міста» включать локації архітектурно-історичного заповідника «Чернігів стародавній»:

територія Чернігівського Валу, або ж Чернігівського дитинця — земляна фортеця, що датується VII-XIII століттями, з усіма належними спорудами;

Єлецька гора з ансамблем Єлецького монастиря та курган «Чорна могила»;

Болдина гора з курганним могильником X століття та комплексом Троїцько-Іллінського монастиря.

Про збереження пам’яток Чернігова представники уряду та місцевої влади говорили на зустрічі з очільницею Бюро ЮНЕСКО в Україні К’ярою Бардескі.