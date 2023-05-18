Росіяни хочуть створити резерви з жителів окупованих територій — Маляр

Окупанти намагаються створити резерв з мешканців тимчасово захоплених територій, щоб поповнювати свої підрозділи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, в деяких населених пунктах росіяни здійснюють облави і затримання місцевих мешканців. Їх перевіряють на лояльність до рф, а чоловіків призовного віку заарештовують за вигаданими причинами.

Як правило, заарештованих відправляють до спеціально обладнаних польових таборів, де також перебувають російські в’язні, які погодились брати участь у війні.

«Наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можніківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів, до яких під конвоєм з росії доставляються партії завербованих ув’язнених. Разом з ними утримуються місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів», — розповіла Маляр.

Зараз у таборах перебуває близько 800 осіб, які проходять бойову підготовку для війни в Україні. Заступниця міністра зазначає, що до кінця травня росіяни планують поповнити особовий склад таборів за рахунок прибуття ще двох партій в’язнів з росії, засуджених переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю.

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