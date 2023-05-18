Вища рада правосуддя дозволила заарештувати ексглаву Верховного суду Князєва

Вища рада правосуддя дала згоду на тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

За відповідне рішення проголосували 14 членів ВРП, повідомляє Центр протидії корупції.

«Тепер САП має можливість подати клопотання до ВАКС щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», — йдеться в повідомленні.

Зазначають, що Князєв, який був присутній на засіданні, пояснив присутність великої суми грошей в його кабінеті тим, що це не режимно-секретний об’єкт і туди може прийти будь-хто.

«До мене на зберігання приносили гроші різні особи, навіть судді Верховного Суду. У мене в кабінеті вони просто зберігались», — розповів Князєв.

15 травня НАБУ та САП викрили Князєва на отриманні хабаря на майже $ 3 млн. Цю справу назвали «найрезонанснішою за період діяльності НАБУ і САП і найбільше викриття найвищої посадової особи у судовій гілці влади».

Князєв нібито отримував гроші від людей, які виступали за рішення суду на користь власника групи «Фінанси і кредит» Костянтина Жеваго. За даними слідства, у 2002 році бізнесмен придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. Невдовзі колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір недійсним та повернути собі акції ГЗК. Однак суд їм відмовив.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Бізнесмен не хотів втрачати акції, тому вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з суддями Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав юристу $2,7 млн, з яких $1,8 призначались суддям, а решта були «оплатою» посередницьких послуг. У квітні Верховний суд ухвалив рішення на користь бізнесмена.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.